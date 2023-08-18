القبض على عدد من تجار المخدرات في أربع محافظات

2023/08/18 | 23:10 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، القاء القبض على عدد من تجار المخدرات وضبط بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة وقنابل متفجرة وعجلات ودراجات ومبالغ مالية مزيفة في بغداد والنجف الاشرف وميسان والمثنى .وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "باشراف شخصي ومتابعة حثيثة من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري وفي اطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات والواجبات الامنية النوعية التي تقوم بها المديرية العامة لشؤون المخدرات"، مبينة انه"تم خلال الساعات الماضية القاء القبض على اربعة من المتاجرين بالمخدرات وضبط بحوزتهم كيلو ونصف الكيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة مع عدد من الاسلحة المتوسطة والخفيفة والقنابل المتفجرة ومبالغ مالية خاصة ببيع المواد المخدرة ومبالغ مالية مزيفة ودراجات وعجلات تستخدم في نقل المواد المخدرة بعد ملاحقتهم من قبل ابطال مكافحة مخدرات الكرخ لمدة استغرقت اسبوع متكامل في العاصمة بغداد ."واضافت، انه "ومن جهة اخرى وخلال عملية نوعية دقيقة في النجف الاشرف تم ضبط 2 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة والقاء القبض على مجموعة من المتاجرين بهذه المادة من قبل ابطال مكافحة مخدرات النجف الاشرف" .وفي ذات السياق اشارت المديرية الى انه " تم القاء القبض على شبكة من تجار المخدرات في ميسان وضبط كيلو ونصف الكيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة" ، مؤكدا ان "مكافحة مخدرات المثنى وبعملية نوعية تم ضبط كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة مع قنابل متفجرة وعجلات تستخدم لنقل وتهريب المواد المخدرة إذ تم تنظيم محضر اصولي بالمضبوطات والمبارز الجرمية" .واكد انه "لازال رجال المديرية العامة لشؤون المخدرات يطاردون مجموعة من شبكات الموت الناعم في عدد من المحافظات بهمة عالية وعزيمة كبيرة" .