2023/08/18 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر امني اليوم الجمعة (18 آب 2023)، عن عدة حوادث امنية متفرقة في العاصمة بغداد، حيث قتل شخص بمشاجرة مع منتسب امني، واخر توفي على فراق زوجته، فضلا عن فتاة حاولت الانتحار بتناول عقاقير طبية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام السلاح الخفيف المسدس ضمن قضاء الرضوانية ما اسفر عن مقتل احد طرفي المشاجرة"، مشيرا الى ان "القاتل يعمل منتسب في الاستخبارات العسكرية ولاذ بالفرار".

وفي حادث اخر، اوضح المصدر انه "تم العثور على جثة رجل تولد 1977 متوفي داخل داره ضمن منطقة البلديات"، مشيرا الى انه "بعد الاستفسار اتضح انه متوفي منذ ثلاثة ايام ويعاني من امراض واضطرابات نفسية كونه منفصل عن زوجته منذ فترة".

وبين انه "في حادث اخر، حاولت فتاة تولد 2004 الانتحار حيث تناولت عقاقير طبية بسبب وجود ضغوط نفسية حسب ادعاءها"، مشيرا الى ان "حالتها الصحية مستقرة، والحادثة ضمن منطقة البلديات ايضا".