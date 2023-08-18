مفتش البنتاغون يكشف حقائق عن سبب عجز الطيارين العراقيين

2023/08/18 | 23:31 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

كشف المفتش العام في البنتاغون، حقائق عن سبب عجز الطيارين العراقيين.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وجاء في تقرير المفتش العام إلى الكونغرس اطلع "ناس" على جزء منه، (18 آب 2023)، أنه "بحلول عام 2023، خصص البنتاغون 5.5 مليار دولار لتدريب حلفائه في العراق وسوريا.

- حلفاؤنا في العراق عاجزون.

- حلفاؤنا في سوريا أخذوا رشاوى.

- المشكلة التي تواجه العراقيين الذين لم يصبحوا طيارين جيدين هي أنهم لا يتحدثون الإنجليزية بطلاقة.

- سيستمر التدريب المكثف.

- العراق وإقليم كردستان لا يتعاونان من الناحية الأمنية".