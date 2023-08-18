أميركا تفرض عقوبات على فصيلين سوريين وقادتهما

2023/08/18 | 23:31 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، فرض عقوبات على فصيلين سوريين وقادتهما لصلتهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شمال سوريا.

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وقالت الخارجية في بيان: "تفرض الولايات المتحدة عقوبات على فصيلين مسلحين سوريين، وهما ’لواء سليمان شاه‘ و’فرقة الحمزة‘، لصلتهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شمال سوريا، بما في ذلك عمليات خطف واعتداء جسدي شديد واغتصاب. وندرج أيضا على لائحة العقوبات كلا من قائدي لواء سليمان شاه محمد الجاسم وشقيقه وليد الجاسم وقائد فرقة الحمزة سيف بولاد أبو بكر لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما يتم أيضا إدراج وكالة سيارات يمتلكها محمد الجاسم".

وتابعت: "تستمر معاناة السوريين من انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف كثيرة من أطراف النزاع، وذلك بعد 12 عاما من المعاناة الهائلة. وتبين الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم التزام الولايات المتحدة بتعزيز محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بصرف النظر عن الجهة، وكذلك دعم جهود تحقيق العدالة لضحايا هذه الانتهاكات والناجين منها. وتواصل الولايات المتحدة وشركاؤنا وحلفاؤنا دعمها الثابت لتعزيز حقوق الإنسان لكافة السوريين واحترام كرامتهم".

وأضافت: "العقوبات الأميركية مصممة بشكل لا يعيق تسليم المساعدات الإنسانية أو الإنعاش المبكر أو برامج المرونة الإنسانية. وتتخذ وزارة الخزانة هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 الذي يصرح بفرض عقوبات على كيانات وأفراد معينين لقيامهم بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان في سوريا من بين جملة أمور أخرى. الرجاء الاطلاع على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخزانة للحصول على المزيد من المعلومات عن إجراءات الإدراج التي تم اتخاذها اليوم".