العثور على جثة عضو سابق بالوطني الكردستاني مقتولاً داخل مزرعته في السليمانية

2023/08/19 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (18 آب 2023)، بالعثور على جثة العضو السابق في المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني نياز دارجلاي مقتولا داخل مزرعته في أحد أقضية السليمانية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "تم العثور على جثة عضو المجلس المركزي السابق للاتحاد الوطني الكردستاني وقائممقام قضاء دوكان الأسبق نياز دارجلاي داخل مزرعته في قضاء رانية التابعة لادارة رابرين بالسليمانية".

وأضاف ان "المعلومات الأولية تشير الى أنه قتل داخل مزرعته" دون معرفة تفاصيل الحادثة.