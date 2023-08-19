وطني الصالات يرفع من وتيرةِ تدريباته استعداداً لتصفيات كأس آسيا

2023/08/19 | 01:05 - المصدر: واع

بغداد – واعيواصل المنتخب الوطني لكرة الصالات، تدريباته استعدادا لتصفيات كأس آسيا التي ستقام في أوزبكستان.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات يرفعُ من وتيرةِ تدريباته في معسكره التحضيريّ المقام في بغداد بقاعةِ نادي الجيش الرياضيّ تأهباً للمُشاركةِ في تصفياتِ كأس آسيا التي ستقام في أوزبكستان في شهر تشرين الأول المُقبل".