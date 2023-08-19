مصادر تكشف تفاصيل التحركات العسكرية في العراق

2023/08/19 | 01:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر أمنية عراقية، الجمعة (18 آب 2023)، معلومات عن استبدال التحالف الدولي جزءا من قطعاته في قاعدتي "عين الأسد" بمحافظتي الأنبار وأربيل في اقليم كردستان.

وذكرت المصادر في تصريح صحفي تابعتها "بغداد اليوم"، أن "الآليات العسكرية التي شوهدت خلال اليومين الماضيين كانت ضمن عملية استبدال بعض قطعات التحالف الدولي، وليس لقوات أمريكية دخلت العراق".

وأضافت، أن "هذه القوات غادرت العراق عبر منفذ (جريشان) الحدودي مع الكويت، ضمن عملية استبدال دورية".

وتناقل مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات عن وجود تدخل عسكري أمريكي في العراق، بناء على مقاطع فيديو انتشرت، اتضح بعضها أنه ليس في العراق.

ونفى متحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، الثلاثاء الماضي، ما يتم تداوله في الإعلام المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي بالعراق حول "تحركات عسكرية أمريكية هناك".

وأكد المسؤول "عدم حصول أي تحركات من هذا القبيل في الأيام القليلة الماضية، سواء كان باتجاه العراق أو داخله".

وأشار المسؤول إلى أن مقاطع الفيديو المتداولة على أنها لقوافل أمريكية "لا علاقة لها بالقوات الأمريكية".