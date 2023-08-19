بريطانيا تكتشف أول إصابة بمتحور كورونا الجديد

2023/08/19 | 01:16 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

قالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إنها اكتشفت أول إصابة بالنسخة المتحورة بي.إيه 2.86 من فيروس كوفيد-19 في البلاد في شخص لم يسافر في الآونة الأخيرة.

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وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها تتعقب النسخة الجديدة، التي تملك قدرة كبيرة على التحور، من الفيروس المسبب لمرض كوفيد.

ورصدت إسرائيل والدنمرك والولايات المتحدة أيضا إصابات بالمتحور الجديد.

"سكاي نيوز عربية"