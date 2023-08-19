خام البصرة يرتفع بخسارة أسبوعية

2023/08/19 | 08:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفع خام البصرة عند الاقفال، إلا أنه سجل خسارة اسبوعية بعد بيانات صينية اقتصادي ضعيفة.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 1.02 دولار ليصل الى 82.87 دولارا، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 3.35 دولارات، بما يعادل 3.89%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 1.02 دولار، ليصل الى 86.17 دولارا، وسجل خسارة اسبوعية ايضا بلغت 3.40 دولارات أو ما يعادل 3.74%".

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة له من أمس الجمعة على ارتفاع بمقدار 68 سنتا ليصل الى 86.24 دولارا، و سجل خسارة اسبوعية بلغت 1.44 دولار او ما يعادل 1.67%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع أيضا بمقدار 86 سنتا ليصل الى 81.25 دولارا للبرميل، وسجل خسارة اسبوعية بلغت 1.94 دولار او ما يعادل 2.33%.

وتذبذت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي مع ضعف البيانات الاقتصادية للصين أكبر مستهلك للنفط للعالم يقابلها شحة المعروض مع تخفيض اعضاء منظمة اوبك انتاجها.