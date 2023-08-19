بعد غياب 8 أشهر..  نيمار يعود إلى منتخب البرازيل

2023/08/19 | 08:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استدعى المدير الفني الجديد للمنتخب البرازيلي فرناندو دينيز، الجمعة، النجم نيمار للمشاركة في الجولتين الأوليين من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم الشهر المقبل.

ويواجه منتخب البرازيل نظيره البوليفي في 8 سبتمبر/ ايلول بمدينة بيليم بمنطقة الأمازون، فيما يواجه منتخب بيرو بعدها بأربعة أيام في ليما.

وخاض نيمار آخر مباراة مع منتخب البرازيل في ديسمبر/ كانون الاول 2022.

ورحل نيمار عن باريس سان جرمان الفرنسي هذا الأسبوع لينضم إلى الهلال السعودي، ولم يشارك في مباريات ودية مع منتخب البرازيل في وقت سابق من هذا العام.

وخاض المنتخب 3 مباريات ودية، منذ إقصائه من كأس العالم 2022 على يد كراوتيا في ديسمبر/ كانون الاول الماضي.

وتحدث دينيز إلى نيمار، وقال في مؤتمر صحفي إن المهاجم "على استعداد تام" للعب مع المنتخب الوطني.

ويتولى دينيز تدريب منتخب البرازيل حتى منتصف العام المقبل على أقل تقدير، عندما يأمل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في التعاقد مع المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني.