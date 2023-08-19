صفقة السيتي المنتظرة على شفا الانهيار

2023/08/19 | 09:30 - المصدر: واع

متابعة - واعظهرت أزمة جديدة تعرقل إتمام صفقة انتقال البرازيلي لوكاس باكيتا من وست هام إلى مانشستر سيتي.وقال فابريزيو رومانو المختص في انتقالات اللاعبين، إن "الصفقة على ، مشيراً إلى توقف المفاوضات بين الناديين في الوقت الراهن".فيما أشارت "سكاي سبورتس" إلى أن تعليق انتقال باكيتا إلى السيتي يرجع لمخاوف تحيط بتحقيق من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والفيفا في قضية مراهنات.وأضافت: "يعتقد أن التحقيق يتعلق بمراهنات وقعت في البرازيل في الوقت الذي يؤكد فيه باكيتا أنه لم يراهن بنفسه ويشعر بالصدمة من تلك التقارير".وتابعت "سكاي": "صفقة انتقال باكيتا إلى السيتي مقابل (80) مليون إسترليني كانت قريبة للغاية ولا يزال من الممكن إتمامها حال تم حل تلك الأزمة سريعا".المصدر : كورة