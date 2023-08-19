مقتل قيادي في ’اليكيتي’ وعائلته تقول إنها عملية اغتيال

2023/08/19 | 11:00 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

قُتِل القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني، نیاز دركليي، في مزرعته بقضاء رانيا بمحافظة السليمانية ليلة امس فيما اعلنت عائلته ان العملية كانت اغتيالا.

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وأفادت مصادر محلية واخرى صحفية، بالعثور على جثة العضو السابق في المجلس المركزي للاتحاد الوطني مقتولاً داخل مزرعته مساء اليوم الجمعة.

من جهته، أكّد ابن شقيق دركليي، مقتل القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني وقال في تصريحات اثناء مراسيم الدفن ان "عمه كان داخل مزرعته حينما تفاجأت زوجته بجثته حينما عادت للمزرعة بعد ان خرجت لزيارة مزرعة بجوار مزرعتهم".

وبحسب البيانات، فإن "السلطات الأمنية في محافظة السليمانية، فتحت تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث واكد ابن شقيقه ان "الحادث اغتيال ومدبر وانهم ينتظرون نتائج التحقيق للسلطات الأمنية".