فيديو.. ألسنة النيران تلتهم عجلتين مدنيتين ومولدة وسط النجف

2023/08/19 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف



تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت (19 آب 2023)، من إخماد حريق تسبب باحتراق عجلتين ومولدة كهربائية في محافظة النجف.

وأبلغ مصدر محلي وكالة "بغداد اليوم" أن حريقا اندلع داخل خزان وقود مولدة كهربائية في حي العدالة وسط النجف، مما ادى الى احتراف عجلتين مدنيتين كانتا مركونتين قرب الحادث".

وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من الوصول الى مكان الحادث واخماد النيران، دون وقوع اصابات بشرية".





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