السجن 7 سنوات لنجل شيخ عام أستخدم عبوة ناسفة لتنفيذ

2023/08/19 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

كشف مصدر قضائي، اليوم السبت، عن اصدار حكم بالسجن لمدة سبع سنوات بحق عباس صدام علك الحريشاوي نجل شيخ عموم عشيرة الحريشيين لتنفيذه "الدكة العشائرية" في البصرة .

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم " إن "محكمة جنايات البصرة اصدرت حكماً بالسجن لسبع سنوات بحق نجل شيخ عموم عشيرة الحريشيين بعد استخدامه عبوة ناسفة لتنفيذ (الدكة عشائرية)"، مشيراً الى أن "دوافع الحادث هي خلافات مالية ومن ثم تطورت الى خلافات عشائرية وصلت الى حد استخدام العبوات الناسفة".

ولفت المصدر الى ان "شقيق المتهم عدي صدام علك مشترك بعملية التفجير أيضا، لكن هارب عن وجه العدالة بسبب ضلوعه بهذه العملية فضلاً عن قتله لزوجته قبل نحو شهرين".

وكانت محكمة جنح البصرة أصدرت، في وقت سابق، حكماً بالسجن لمدة عام بحق شيخ عموم قبيلة الحريشيين الشيخ عدي صدام علك.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "محكمة جنح البصرة اصدرت حكماً بالسجن لمدة عام بحق شيخ عموم قبيلة الحريشيين في البصرة الشيخ عدي صدام علگ"، مشيراً الى أنه "متهم بقيامه هدم دار رجل الأعمال البصري الراحل غالب كبة، فضلاً عن اتهامه بدعوة تفجير عبوة ناسفة على بناية في منطقة الجزائر بالأشتراك مع شقيقه لؤي صدام علك".