الخارجية يتضمن مع الأمم المتحدة في ذكرى تفجير بعثتها ببغداد: الإرهاب يستهدفنا جميعاً

2023/08/19 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم السبت (19 آب 2023)، بيان تضامن مع الأُمم المُتحدة في الذكرى العشرين لحادثةِ تفجيرِ مقر بعثة الأُمم المتحدة في بغداد عام 2003 الذي قضى خلاله اثنان وعشرونَ من العاملين فيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة احمد الصحاف، في بيان صحفي، تلقته "بغداد اليوم" إن "وزارة الخارجيَّة تعبرعن تضامنها مع الأُمم المُتحدة وأجهزتها العاملة، في الذكرى العشرين لحادثةِ تفجيرِ مقر بعثة الأُمم المتحدة في بغداد عام 2003، الذي قضى خلاله إثنان وعشرونَ من العاملين فيها."

وأضاف أن "هذا الحادث يُعيدُنا من جديد إلى أهميَّة الوقوف لتعزيز إستجاباتنا الإنسانيَّة مهما كانت الظروف، فالإرهابُ يستهدفنا جميعاً ومسؤوليتُنا تضامُنيَّة تجاه مواجهته وإستمرار عملنا المُشترك لتقويضِ تأثير آيديولوجيّته في كل مكان".

وتابع أن "وزارةُ الخارجية تُثَمّنُ عالياً تلك التضحيات وتدعو للمزيد من العمل المُشتَرك في اليوم العالميّ للعمل الإنساني".



