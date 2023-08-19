من بينها العراق .. تعرّف على أكبر 10 دول منتجة للنفط في العالم

2023/08/19 | 11:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتلّ العراق المركز الخامس، من بين أكبر 10 دول منتجة للنفط في العالم خلال العام 2022 حسب شركة "ايني" النفطية الايطالية.

وقالت "ايني" في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق جاء ضمن المركز الخامس كأكبر دول منتجة للنفط بالعالم بإنتاج 4.554 ملايين برميل بمعدل نمو مركب بلغ 5.4%، فيما ارتفع بنسبة 10.2% عن عام 2021 الذي بلغ 4.132 ملايين برميل، ومرتفعا بنسبة 9.8% عن العام 2020 الذي بلغ 4.148 ملايين برميل".

وأضافت أن "الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في مقدمة الدول انتاجا للنفط حيث بلغ إنتاجها للعام 2022 مقدار 17.850، تليها بالمرتبة الثانية السعودية 12.416 مليون برميل، ومن ثم جاءت روسيا ثالثا وبانتاج 11.088 مليون برميل، ومن ثم جاءت كندا بالمرتبة الرابعة بإنتاج 5.757 ملايين برميل ".

وتابعت الشركة، بالقول ان "الامارات العربية المتحدة جاءت سادسا وبإنتاج 4.190 ملايين برميل، وجاءت الصين سابعا وبإنتاج 4.177 ملايين برميل، وجاءت إيران ثامنا بإنتاج 3.577 ملايين برميل، وجاءت البرازيل تاسعا وبإنتاج 3.119 ملايين برميل واخيرا جاءت الكويت بالمرتبة العاشرة وبإنتاج 3.013 ملايين برميل".