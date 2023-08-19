خاصرة العراق الرخوة.. انطلاق

2023/08/19 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت قيادة شرطة ديالى، السبت (19 آب 2023)، عن تنفيذ ممارسة أمنية واسعة في أربعة من مداخل أكبر مدن المحافظة.

وقال الناطق باسم شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري لـ"بغداد اليوم"، إنه "في ضوء استراتيجية الأمن الشامل التي تعتمد محاور متعددة لدعم استقرار ديالى ومنها بعقوبة، انطلقت ممارسة أمنية واسعة في 4 من أهم مداخل قضاء بعقوبة، مركز المحافظة، من خلال جهد أمني اعتمد على مفارز آلية ومتحركة".

وأضاف، أن "ثلاثة أهداف للممارسة الامنية، هي التفتيش وتعقب المطلوبين والبحث عن السلاح غير المرخص مع التأكيد على رسالة الامن الانسانية في دعم جهود الاستقرار وطمأنة الأهالي بأن الوضع أفضل من ذي قبل".

وأشار إلى أن "الممارسة الامنية اجراء ايجابي يأتي ضمن رؤية قيادة الشرطة في تعزيز الاستقرار وفرض القانون وتمشيط المناطق والأزقة والأحياء ضمن خطة موسعة ستأخذ مراحل مختلفة، سواء في بعقوبة أو بقية مدن ديالى".

وتتعقد الأزمة الأمنية في محافظة ديالى بين الفينة والأخرى، حيث تجتمع التحديات بين السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية وهجمات داعش الإرهابي على البلدات والقرى غير المؤمنة بشكل كامل بواسطة القوات الامنية، ناهيك عن قذائف "هاون" و"كاتيوشا" لم تتوقف منذ سنوات في أكثر من مدينة وبلدة.