دراجو فريق الحشد الشعبي يحرزون لقب بطولة الأندية

2023/08/19 | 13:00 - المصدر: واع

بغداد - واعتوج فريق الحشد الشعبي بلقب بطولة أندية العراق بالدراجات الهوائية(المرحلة الثالثة) لفئتي المتقدمين والشباب التي جرت على طريق زاويتة في محافظة دهوك.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "منافسات فئة المتقدمين لسباق الفردي العام لقطع مسافة (140) كم، أسفرت عن فوز فريق الحشد بالمركز الأول بعد منافسة شرسة مع ناديي (كوية) والصناعة، أما ترتيب اللاعبين في السباق فقد حل بالمركز الأول علي عبد الخضر طعين من الحشد، والثاني وهبي سليمان من الصناعة، وحل حيدر عبد الخضر طعين من الحشد بالمركز الثالث ".وأضاف أن "منافسات اليوم الأول شهدت إقامة سباقات فئة الشباب لسباق الفرقي ضد الساعة لقطع مسافة (38) كم، وجاء فريق الحشد الشعبي بالمركز الأول، يليـه فريق الحدباء من الموصل في المركز الثاني، وحل فريق الصناعة ثالثاً، أما في سباق الفردي العام لقطع مسافة (19) كم، فقد جاء بالمركز الأول لاعب الحدباء سليمان محمد تلاه لاعب الحشد حسين إيهاب ثانياً، وحل عباس فرحان من فريق الحشد أيضاً بالمركز الثالث".