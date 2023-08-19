الاستخبارات العسكرية تطيح بأربعة إرهابيين في الأنبار وصلاح الدين

2023/08/19 | 13:05 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، الإطاحة بأربعة إرهابيين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام المديرية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق الخامسة والعاشرة والحادي والعشرين التابعة إلى المديرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في ناحية حمرين وقرية الرميلة وسيطرة التحدي".

وأضاف البيان، أن "العملية الأمنية أسفرت عن القاء القبض على 4 ارهابيين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في قضاء الفلوجة والرطبة والدور".

وأشار إلى، أن "الأرهابيين تم تسليمهم الى الجهات المعنية، بحسب السياقات المعمول بها".