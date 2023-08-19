الاستخبارات العسكرية: الإطاحة بأربعة إرهابيين في الانبار وصلاح الدين

2023/08/19 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت (19 آب 2023)، الإطاحة بأربعة إرهابيين في محافظتي الانبار وصلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في ناحية حمرين وقرية الرميلة وسيطرة التحدي، أسفرت عن القاء القبض على (4) ارهابيين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في قضاء الفلوجة والرطبة والدور".

وأشارت الى أنه "تم تسليمهم الى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".