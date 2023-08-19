دخول أكثر من 3 الاف زائر أجنبي عبر منفذ الشيب الحدودي

2023/08/19 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت (19 آب 2023)، بدخول أكثر من 3 الاف زائر أجنبي الى البلاد عبر منفذ الشيب الحدودي.

وقال المصدر إن "منفذ الشيب استقبل يوم أمس الجمعة 3400 زائر عبر منفذ الشيب لاحياء الزيارة الاربعينية".

وفي وقت سابق، توقع الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، تدفق أكثر من 5 ملايين زائر اجنبي إلى العراق في زيارة الاربعين.

وقال الخفاجي لـ"بغداد اليوم"، إن" قيادة العمليات وضعت رؤية شاملة لخطة زيارة الاربعين وبدأت فعليًا بزيادة الجهد الاستخباري والعمليات النوعية ضد فلول داعش الارهابي في محافظات عدة ومنها اطراف كركوك من خلال الضربات الجوية التي نجحت في قتل قيادات مهمة في الصف الاول".



