اطلاق 100 قرض للمشاريع الصغيرة في الديوانية

2023/08/19 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الاسدي، اليوم السبت (19 آب 2023) عن إطلاق 100 قرض للمشاريع الصغيرة في محافظة الديوانية بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية.

وقال الاسدي في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه "تم اختيار الديوانية لمنحها القروض الميسرة لأنها من المحافظات المؤشرة لدى الوزارة بأنها الاشد فقرا ولعلها الثانية بعد محافظة المثنى".

وأضاف ان "الديوانية لديها طاقات شبابية وموارد بشرية يمكن استثمارها في فتح مشاريع خاصة من خلال القروض الممنوحة لهم"، لافتا الى ان "القروض تتراوح بين 5 آلاف الى 10 آلاف دولار".

وتابع أن "الوزارة لديها برنامج بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية عن مسارات تمكين الشباب المستفيدين من الحماية الاجتماعية باتجاه سوق العمل من خلال منحهم قروضا ميسرة لأنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم".



