وزير العمل يعلن شمول أسر مخيم هرشم بأربيل بالاعانة الاجتماعية

2023/08/19 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – أربيل

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت (19 آب 2023)، شمول جميع الاسر المتقدمة الكترونيًا من مخيم هرشم في محافظة أربيل بالاعانة الاجتماعية.

وذكر وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي في تصريح صحافي تابعته "بغداد اليوم"، جملة من القرارات التي تهم النازحين منها "شمول جميع الاسر المتقدمة الكترونيًا والبالغ عددهم (80) أسرة بإعانة الحماية الاجتماعية من داخل مخيم هرشم في أربيل".

وأضاف الاسدي: أنه "تم اجراء البحث الاجتماعي لجميع المتقدمين من داخل المخيم"، مشيرا الى "اكمال جميع الاجراءات المتبقية لشمول المتقدمين الذين تم اجراء البحث الاجتماعي لهم ".

وأشار الى "اصدار احالات طبية لجميع المستحقين في المخيم تمهيدا لشمولهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الاسدي، إطلاق 100 قرض للمشاريع الصغيرة في محافظة الديوانية بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية.



