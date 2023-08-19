اليوم .. نفط ميسان بمواجهة النفط في دوري الأشبال الكروي

2023/08/19 | 13:50 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانييلتقي أشبال نفط ميسان اليوم السبت مع نظيره فريق النفط لحساب الجولة الخامسة لفرق الدوري الممتاز بكرة القدم.وقال مدرب أشبال نفط ميسان محمد علك في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "مباراة اليوم مهمة جداً لفريقنا خصوصاً ونحن بأمس الحاجة الى نقاط المباراة الثلاث، لاسيما أن المباراة تقام على أرض نادي النفط، وأيضاً لتعويض خسارة مباراتنا السابقة مع نادي الزوراء".وأضاف أن "فريقنا وبهمة الكادر التدريبي واللاعبين قادر على العودة الى سكة الانتصارات والظفر بالنقاط الثلاث بفضل إدارة النادي التي وفرت كل مستلزمات نجاح أشبالنا في هذه المهمة".وأشار علك الى أن "مجموعتنا قوية جداً والتي تضم أندية ( الزوراء ، الكهرباء ، الشرطة ، الكرخ ، النفط ، نفط البصرة ) ".