قصة ’أسوأ قاتلة أطفال’ في تاريخ بريطانيا تطغى على صحف لندن

2023/08/19 | 14:00 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تركز الصحف البريطانية اليوم على قضية الممرضة التي أُدينت بقتل سبعة أطفال ومحاولة قتل ستة آخرين أثناء عملها في وحدة حديثي الولادة في مستشفى “كاونتس أوف تشيستر” بين حزيران/ يونيو 2015 وحزيران/ يونيو 2016.

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الصحف البريطانية

ديلي ميرور

تتصدر صورة المُجرمة لوسي ليتبي المُدانة بقتل سبعة أطفال ومحاولة قتل ستة آخرين صحيفة ديلي ميرور مع تساءل الصحيفة عن عدد الضحايا الآخرين؟.

أُدينت الممرضة ليتبي بقتل سبعة أطفال ومحاولة قتل ستة آخرين في رعايتها في جناح حديثي الولادة بمستشفى “كاونتس أوف تشيستر” في أثناء الفترة ما بين يونيو/حزيران 2015 وحتى يونيو/حزيران 2016.

التايمز

يواجه مستشفى “كاونتس أوف تشيستر” حيث عملت لوسي ليتبي اتهامات بالإهمال بعد تجاهل المديرين مخاوف الأطباء الذين اشتبهوا في تورط الممرضة في ارتفاع أعداد وفيات الأطفال غير المبررة.

وأفاد أطباء المستشفى في المحكمة أن إدارة المستشفى طالبتهم بعدم إثارة ضجة بشأن هذا الأمر، مشيرين إلى أنهم أُجبروا على الانتظار ثلاثة أشهر بعد طلب اجتماع لمناقشة ارتفاع وفيات الأطفال حديثي الولادة في المستشفى.

وذكرت صحيفة التايمز أن الحكومة ستطلق تحقيقًا مستقلًا في كيفية تمكن ليتبي من إيذاء الأطفال حديثي الولادة طوال هذه المدة بين حزيران/ يونيو 2015 وحزيران/ يونيو 2016.

ديلي ميل

تحت عنوان “كان لديهم عشر فرص لإيقافها” تتهم ديلي ميل مستشفى “كاونتس أوف تشيستر” بالإهمال في التحقيق في تزايد أعداد وفيات الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى.

وذكرت الصحيفة أن مديري المستشفيات يواجهون تحقيقًا بشأن تقاعسهم عن التحقيق في هذه الوقائع بعد سلسلة من التحذيرات من بعض الأطباء والممرضين بالمستشفى.

الديلي تلغراف

رفضت المتهمة لوسي ليتبي -البالغة من العمر 33 عامًا- حضور جلسة النطق بالحكم المقرر إقامتها الإثنين المُقبل، وسط غضب كبير من أهالي الضحايا.

وقال مصدر بوزارة العدل لصحيفة التلغراف إن هذا الموقف يُعدُّ إهانة للضحايا وعائلاتهم.

ديلي إكسبرس

ذكرت ديلي إكسبرس أنه كان ينبغي تحرك المستشفى سريعًا وإنقاذ أرواح الرضع إذا استجابوا لمناشدات وتحذيرات الأطباء بالمستشفى.

وكشفت الصحيفة أنه بدلًا من ذلك أُجبر كبار الأطباء على الاعتذار للممرضة، التي قتلت بعض ضحاياها حديثي الولادة عن طريق حقنهم بالهواء والأنسولين، أو الإفراط في إطعامهم.

الغارديان

أوضحت الغارديان أن الممرضة المُدانة ليتبي تعمدت الاعتداء على الأطفال حديثي الولادة المرضى، الذين يمكن تفسير وفاتهم المفاجئة وغير المتوقعة بسهولة أكبر.

وكشفت الصحيفة أنها استخدمت عدة طرق لقتل الرُضع عبر حقن الأنسولين، والإفراط في التغذية باللبن، والعبث بأنابيب الإطعام، حيث قتلت طفلة بعد ثلاث محاولات، بينما نجا اثنان لكنهما أصيبا بإعاقة شديدة.

آي نيوز

كشفت آي نيوز أن مفتشي الرقابة الصحية قد أجروا جولة لتقييم أداء مستشفى “كاونتس أوف تشيستر” التي كانت تعمل بها لوسي ليتبي وصنفوه بـ”الجيد” بعد أن قتلت بالفعل خمسة أطفال.

يعترف المحققون الذين قادوا التحقيق أنه قد تكون هناك الآن أسئلة يجب طرحها على مديري الصحة للإجابة عن كيفية السماح “لقاتلة الأطفال” بمواصلة إجرامها لفترة طويلة قبل إيقافها.

فاينانشال تايمز

تتصدر صحيفة فايننشال تايمز ويك إند تقريرها بأن شركة الاستثمار اليابانية “سوفت بنك” قد سيطرت بشكل كامل على شركة (Arm) البريطانية لتصميم الرقائق الدقيقة الذكية.

"بي بي سي"