السوداني يصدر توجيها بشأن الزيارة الأربعينية

2023/08/19 | 14:00 - المصدر: ناس نيوز

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وجه السيد القائد العام للقوات المسلحة بالاهتمام بالزيارة الاربعينية خلال الايام القادمة. تمخض عنه

ان تكون هناك عدة اجتماعات في قيادة العمليات مشتركة بالتنسيق ما بين جميع القطعات ومن خلال ايضا رئيس اللجنة الامنية السيد وزير الداخلية المحترم



وكذلك كان هناك زيارات لمحافظة كربلاء المقدسة و تم عرض الخطة الخاصة بتأمين الزيارة الاربعين من قبل قطعات قيادة عمليات كربلاء والقطعات الملحقة معها.



ايضا هناك اهتمام كبير لدى القيادة العسكرية والتنسيق مع محافظة كربلاء وكذلك الاجهزة الامنية الموجودة بها والخدمية. اضافة الى جهود الوزارات التي ستكون ساندة بهذه العملية كوزارة الصحة ووزارة النقل الوزارات الاخرى لتوفير كل احتياجات او ما يحتاجه الزائر الكريم خلال تأدية زيارة الاربعينية من محرم الحرام ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام.

الخطة تجري بشكل دقيق وهناك متابعة دقيقة من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة. واهتمام كبير من السيد القائد العام ومن خلال اشتراك الاجهزة الامنية والاستخباراتية وكذلك القطاعات التي ستؤمن طريق الزائرين في كل محافظات العراق لتأمين هذه الزيارة بشكل كبير

اللواء يحيى رسول

المتحدث بأسم القائد العام للقوات المسلحة