اتحاد المصدرين والمستوردين في كوردستان: نسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع إيران

2023/08/19 | 14:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية، اليوم السبت، عقد مؤتمر اقتصادي بين إقليم كوردستان وإيران لتوسيع حجم التبادل التجاري بين الجانبين بحضور وفد اقتصادي إيراني يترأسهم مستشار الرئيس إبراهيم رئيسي.

وقال رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين في إقليم كوردستان مصطفى الشيخ عبد الرحمن في كلمته خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الإقليم يسعى لتوسيع حجم التبادل التجاري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية الى حجم أكبر من الحالي".

وأضاف "أقمنا هذا المؤتمر بحضور مستشار الرئيس الايراني حجة الله عبد الملكي ومسؤول المنطقة الحرة في ايران وممثلي الوزارات والشركات التجارية وذلك للعمل فعلياً على توزيع عملية التبادل بين الجانبين خصوصا بين المنافذ المطلة على المنطقة الحرة في ايران".

وبين رئيس الاتحاد ان "خلال اليومين الماضيين تم عقد اجتماعات عديدة بين الوفد الايراني وتجار ومستثمرين ومسؤولين في السليمانية وكانت تلك الاجتماعات مثمرة في طريق توسيع حجم التبادل التجاري بين الجانبين".

ويقدر حجم التبادل التجاري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واقليم كوردستان سنوياً بنحو 6 مليارات دولار تتم من خلال المنافذ الحدودية والمنطقة الحرة.