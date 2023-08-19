لأول مرة.. الطيران

2023/08/19 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أكد الحشد الشعبي، اليوم السبت (19 آب 2023)، أن "الطيران المسير" دخل ضمن خطة زيارة الاربعين في محافظة ديالى.

الطيران المسير

وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ" بغداد اليوم"، إن" المرحلة الاولى من خطة زيارة الاربعين في ديالى دخلت حيز التنفيذ وبدأت قطعات وتشكيلات الوية الحشد بالانتشار على طريق المنذرية قرب الحدود العراقية – الايرانية لتأمين تدفق الزوار الايرانيين وبقية الجنسيات الاسلامية".

واضاف، أن" الطيران المسير دخل فعليًا في خطة زيارة الاربعين لتأمين الطريق الدولي ومقترباته، فضلا عن اجراء عمليات تمشيط في المناطق القريبة كإجراء احترازي".

واشار الى أن" الحشد الشعبي سيرفع درجة الاستنفار نهاية الاسبوع الجاري مع زيادة اعداد الزوار المتدفقين من المنذرية والتي قد تصل الالاف يوميا".

الخطة الأمنية

وفي (16 آب 2023) زار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، محافظة ديالى لمتابعة خطة تأمين طرق الزائرين نحو كربلاء المقدسة.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري وصل الى محافظة ديالى"، مشيرًة الى أنه "عقد اجتماعاً موسعاً في مقر قيادة عمليات ديالى، مع القادة الأمنيين، بحضور محافظ ديالى وقائد القوات البرية وقائد شرطة المحافظة وعدد من القادة والضباط، لمناقشة آخر الاستعدادات الجارية لإنجاح زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وتأمين طرق الزائرين القاصدين نحو كربلاء المقدسة".

وفي تموز الماضي بحث الشمري مع نظيره الإيراني احمد وحيدي بمنفذ المنذرية الحدودي بخانقين تأمين الزوار الوافدين، فضلا عن تأمين الحدود العراقية الإيرانية والاستعدادات الجارية لفتح المنفذ أمام الزوار الإيرانيين خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.