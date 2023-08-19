بعد روسيا وأوكرانيا.. العراق ثالث أكبر مستورد للحمضيات من تركيا

2023/08/19 | 14:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعلنت رابطة مصدري الفواكه والخضر التركية، يوم السبت، العراق ثالث أكبر مستورد لمحاصيل الحمضيات من تركيا.

وقال رئيس الرابطة، خيري الدين اوجاك، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "تركيا صدّرت من الحمضيات عام 2022 مقدار 904 ملايين دولار، بكمية تجاوزت المليون و940 ألف طن".

وأضاف اوجاك، أن "تركيا احتلت المرتبة الثامنة عالميا والثانية أوروبياً من حيث إنتاج الحمضيات"، مشيرا إلى أن "فاكهة الماندرين (اللانكي) احتلت المرتبة الأولى في صادرات البلاد بـ 453 مليون دولار، يليها الليمون بـ 272 مليون دولار، ثم البرتقال بـ 98 مليون دولار، وكريب فروت بـ 69 مليون دولار".

وأوضح أن "روسيا احتلت المرتبة الأولى في صادرات تركيا من الحمضيات بـ 429 مليون دولار، تليها ثانيا أوكرانيا بـ 84 مليون دولار، ثم العراق ثالثا بـ 68 مليون دولار، بينما جاءت بولندا رابعاً بـ 46 مليون دولار، ورومانيا خامسا بـ 42 مليون دولار".