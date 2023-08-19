يفوق الـ 300 مليار دينار.. عجز مالي في رواتب موظفي الإقليم لشهر حزيران الماضي

2023/08/19 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – أربيل

أعلنت وزارة المالية في كردستان، اليوم السبت (19 آب 2023)، أنها سجلت عجزاً مالياً بأكثر من 300 مليار دينار في رواتب الموظفين لشهر حزيران الماضي والتي وزعت في شهر آب/أغسطس الجاري، داعية حكومة بغداد الى الالتزام بقانون الموازنة المالية وإرسال حصة الإقليم الشهرية في الوقت المحدد.

عجز مالي بالرواتب

ويقول المتحدث باسم الوزارة هونر جمال في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم" إنه " في هذا الشهر، كان هناك عجز قدره 321 مليار دينار، وتم ملؤه بالإيرادات الداخلية، في حين أن الدخل المحلي ليس فقط للرواتب، بل أيضا لإنفاق حكومة إقليم كردستان على الخدمات، وأولوية الوزارات والمؤسسات، ومستحقات المحاضرين، والتنظيف، وإيجاد المساحات الخضراء، وتأمين الغذاء للسجناء، وكلها مستمدة من الإيرادات المالية الداخلية".

وبشأن ارسال حصة موازنة الاقليم قال المتحدث: "قدمنا هذه الأرقام بالتفصيل الى الحكومة العراقية ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وقاموا بتحقيق شامل في هذا المجال"، مضيفا، إن: اقليم كردستان أوفى بجميع التزاماته، وطلبنا من الحكومة الاتحادية الالتزام بقانون الموازنة وارسال حصة اقليم كردستان شهريًا في الوقت المحدد".

وأكد جمال أن "المديرية العامة للجمارك والجهات ذات الصلة على تواصل دائم مع الحكومة العراقية وذلك لتوحيد الرسومات الكمركية في جميع المنافذ البرية والجوية في العراق".

وأضاف أن "بعض المنافذ الحدودية العراقية لا تلتزم بالتعليمات الموحدة، الأمر الذي أدى إلى تقليص التجارة في بعض المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، ودفع التجار في بعض الأحيان إلى اللجوء إلى منافذ حدودية اخرى لاستيراد بضائعهم من هناك بسبب انخفاض الضرائب والرسوم".

الرسوم الكمركية

وتابع "لقد أنشأنا مديرية رقابة جمركية تراقب البضائع الواردة من مدن جنوب ووسط العراق إلى إقليم كردستان، وسيتم محاسبة أي تاجر لا يدفع الرسوم الجمركية اللازمة".

وأشار المتحدث باسم الوزارة، الى أنه "بسبب الإصلاحات الحكومية التي قمنا بها في الجمارك والمنافذ بمساعدة الوزارات المعنية في إطار برنامج حكومة اقليم كردستان بين عامي 2019 إلى 2022 تمت زيادة حجم التبادل التجاري بنحو ترليونين و500 مليار دينار مع الدول المجاورة خصوصا مع إيران".

وفي (16 آب 2023)، اشترطت الحكومة الاتحادية، إشرافها على توزيع رواتب موظفي إقليم كردستان مقابل إرسال الأموال الخاصة بالرواتب لشهرين متتاليين.