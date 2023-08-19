اليوم.. إطلاق رابط التعيين بصفة عقد للمحاضرين

2023/08/19 | 15:35 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تُطلق وزارة التربية في الساعات المقبلة، رابط التقديم الإلكتروني على الـ50 ألف درجة وظيفيَّة للتعيين كمحاضرين، بعد إكمال الإجراءات الفنية المتعلقة بالموقع، فيما تسعى لجنة التربية النيابية لحصر التعيينات بخريجي كليات التربية والساندة.

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وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (19 آب 2023)، إنَّ الدرجات التي ستطلقها وزارته تهدف إلى سد النقص الحاصل في المدارس للاختصاصات العلمية والإنسانية للعام الدراسي (2023 - 2024)، مضيفاً أنه يجري العمل حالياً ببعض الإجراءات الفنية على الموقع بهدف إطلاق رابط التقديم عبره، وباستخدام التقديم الإلكتروني عبر برامجيات حديثة من أجل تحقيق مبدأ الشفافية بين المتقدمين.

وكشف عن مفاتحة مديريات تربية الرصافة الأولى والثانية والثالثة، والكرخ الأولى والثانية والثالثة إضافة إلى نظيراتها بمحافظات كربلاء والنجف ونينوى وذي قار وميسان وصلاح الدين والمثنى، لتحديد حاجتها الفعلية من الاختصاصات المطلوبة، مؤكداً أنَّ المفاضلة بين المتقدمين وفقاً لسنوات التخرج والمعدل، كما ستكون الأولوية للاختصاصات العلمية والشواغر.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الأول، أنَّ نسب الدرجات الوظيفية ستقسم بحسب الكثافة السكانية للأقضية والنواحي المستهدفة بالتعيين، كما أنَّ هناك نسباً منها لذوي الشهداء والاحتياجات الخاصة والأقليات.

في السياق ذاته، كشفت عضو لجنة التربية النيابية زيتون الدليمي في تصريح للصحيفة نفسها عن مساعي اللجنة لإنصاف خريجي كليات التربية وتلك الساندة في التعيينات الخاصة بوزارة التربية، إذ تم خلال العام الماضي جمع تواقيع من النواب في المجلس، لحصر تعيينات وزارة التربية، بالشريحتين المذكورتين، للاستفادة من خبراتهم بالأماكن الصحيحة، عازية تراجع أعداد المعلمين والمدرسين بالمدارس الابتدائية والثانوية إلى نظام إجازة الأربع سنوات.