الكلاب السائبة تثير قلق أهالي الموصل وحملة واسعة لمكافحتها 

2023/08/19 | 15:35 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

شرعتْ دائرة الطب البيطري في نينوى بحملة واسعة لمكافحة الكلاب السائبة في عموم مناطق مدينة الموصل، بعد تسجيل حالتي وفاة بعضة كلب.

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وقال مدير الطب البيطري في المحافظة عدي العبادي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (19 آب 2023)، إن لجنة مكافحة الكلاب السائبة في المستشفى البيطري شنت حملة واسعة وبدعم مباشر من شرطة نينوى ودوائر البيطرة والبلدية والصحة، من أجل القضاء على الكلاب السائبة المنتشرة بأعداد كبيرة داخل أزقة مدينة الموصل، مبينا أن الحملة جاءت إثر تسجيل حالتي وفاة بعضة كلب، إحداهما لطفلة من سكنة كوكجيلي تبلغ من العمر خمسة أعوام، والأخرى لشاب بعمر 18 عاماً.

ولفت إلى أن الحملة ستستمر نحو 30 يوما لحين تطهير مدينة الموصل وأزقتها من هذه الكلاب السائبة المسعورة.

وتشهد الموصل زيادة في حالات الإصابة بعضات الكلاب، إذ تؤكد صحة نينوى أن عدد الإصابات التي تستقبلها تقترب من 10 إصابات يوميا.

من جانبها، انتقدت والدة أحد الأطفال المصابين بعضة كلب مسعور والراقد بمستشفى السلام بالموصل، في حديث للصحيفة نفسها، دور الحكومة المحلية والمستشفى البيطري، متهمة إياهما بالإهمال وعدم المبالاة بانتشار الكلاب السائبة داخل الأزقة والشوارع، الأمر الذي تسبب بتعرض ولدها للعض وعشرات غيره.