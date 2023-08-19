لقاء يجمع المشتكون من سيطرة أطراف على عقاراتهم بالمرجع السيستاني

2023/08/19 | 15:35 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أكد المرجع الديني الأعلى، علي الحسيني السيستاني، السبت، على حماية ممتلكات المواطنين وحقوقهم.

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وذكر مكتب السيستاني، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 آب 2023)، أن "السيستاني، استقبل قبل ظهر اليوم، عدداً من المواطنين من أهالي منطقة الجادرية الذين سبق أن ظهروا في وسائل الإعلام واشتكوا مما يتعرضون له من ضغط وتهديد للتخلي عن أراضيهم لصالح بعض الجهات".

وأدان السيستاني، بحسب البيان، "هذه الممارسات المخالفة للشرع والقانون"، مؤكداً أن "من أهم واجبات من هم في مواقع السلطة وبيدهم زمام أمور البلد هو حماية ممتلكات المواطنين وحقوقهم، والوقوف في وجه من يسعون في التعدي عليها بالإرعاب والتخويف ولاسيما من يحملون صفات رسمية".