وطني الطائرة يواجه هونغ كونغ في البطولة الاسيوية

2023/08/19 | 15:50 - المصدر: واع

بغداد - واعيستهل منتخبنا الوطني بالكرة الطائرة اليوم السبت مشاركته في بطولة آسيا بلقاء منتخب هونغ كونغ لحساب المجموعة الأولى التي تضم البلد المنظم إيران والتي تحتضنها مقاطعة أرومية للفترة من (19 ولغاية 26)آب الحالي بمشاركة (22) منتخباً .وأفاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ان" منتخبنا الوطني يدرك أهمية مواجهته الأولى التي تعد محطة عبور إلى الدور المقبل بعد ان اجرى اللاعبون يوم الخميس الوحدة التدريبية الأولى، وأعقبها يوم أمس الجمعة بالوحدة الثانية تأهباً لمقابلة اليوم، وتنتظره مواجهة أمام منتخب إيران صاحب الأرض والجمهور ضمن المجموعة ذاتها".من جانبه اعلن رئيس الوفد عبد الكريم عبد العباس جاهزية أسود الرافدين للقــاء المرتقب في انطلاق منافسات المسابقة الآسيوية ، مشيراً إلى أن اللاعبين عقدوا العزم على تقديم أفضل المستويات ولديهم الإصرار على تجاوز اللقاء الأول ".يشار الى ان المنتخبات الـ(22) المشاركة تم توزيعها بين (6) مجاميع، تضم كل مجموعة ثلاثة فرق، يتأهل منهــا فريقان فقــط للمرحلة الثانية، وتضم المجموعة الأولى منتخبات إيران والعراق وهونغ كونغ، والثانية اليابان وأوزبكستان وتايلند، والثالثة الصين وكازاخستان وإندونيسيا، والرابعة الصين تايبيه والبحرين ومنغوليا، والخامسة قطر والهند والسادسة والأخيرة باكستان وكوريا الجنوبية وبنغلادش .