منتخبات السباحة تواصل تحضيراتها للاستحقاقات المقبلة

2023/08/19 | 15:50 - المصدر: واع

بغداد - واعتستعد المنتخبات الوطنية بالسباحة لمختلف الفئات تأهباً للمشاركات في الاستحقاقات المحلية والخارجية المقبلة في الوقت الذي أبدى الاتحاد المركزي للألعاب المائية رغبته في الاستعانة بخدمات سباحي المهجر في أوروبا لتطوير واقع اللعبة.وقال هاشم محمد نائب رئيس الاتحاد المركزي للألعاب المائية في تصريح خص به صحيفة (الصباح): إن "تدريبات المنتخبات الوطنية لم تنقطع خلال الأشهر الماضية، مبينا أن مسبح الشعب الأولمبي يحتضن في الفترة الصباحية تمارين البراعم التي ستقام في الساعة السابعة صباحاً تليها تدريبات المنتخبات الوطنية، بينما تجرى في الساعة السادسة تحضيرات منتخب السباحة الطويلة، يليها في الساعة الثامنة مساء تجمع مشترك لمنتخبي الشباب والمتقدمين".وأضاف أن " الاتحاد يقف على مسافة واحدة مع جميع المنتخبات من حيث الدعم ويسعى جاهداً لتوفير التجهيزات الرياضية وبقية المستلزمات الأخرى التي من شأنها الارتقاء بأرقام السباحين والسباحات التنافسية، موضحاً أن مسبح الشعب الذي يحتضن التدريبات بحاجة هو الآخر إلى الاهتمام والمتابعة من قبل قسم الصيانة من أجل ديمومته والحفاظ على مرافقه ".وبشأن إمكانية الاستعانة بخدمات اللاعبين المحترفين، أوضح محمد أن " اتحاد اللعبة قرر الاستعانة بمواهب العراق والمحترفين في أوروبا ودول المهجر أسوة ببقية الدول الأخرى".