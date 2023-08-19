بتوجيه حكومي وبمتابعة من قبل وزير الداخلية، اتخاذ اجراءات صارمة بحق المتجاوزين على أراضي المواطنين في منطقة الجادرية .

2023/08/19 | 16:50 - المصدر: وكالة وطن

وزارة الداخلية بعد بيان مكتب السيد السيستاني تأكيداً لنهج السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في تعزيز الاستقرار الامني والسلم المجتمعي والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين الخاصة العامة، كونها تمثل أهم مرتكزات المنهاج الحكومي، بناء على ما جرى تداوله من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من مناشدات لهؤلاء المواطنين حول الاستيلاء على […]