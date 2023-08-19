مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد تلقي القبض على شخص لدية ورشة لتصليح الأسلحة وتضبط جميع الاسلحة والاعتدة المعدة للبيع .

2023/08/19 | 16:50 - المصدر: وكالة وطن

تتفيذا لتوجيهات السيد وزير الداخلية المحترم والمتضمنة متابعة وملاحقة تجار الجريمة المنظمة ، تلقت مفارز وكالة الاستخبارات في العاصمة بغداد معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد احد الاشخاص يقوم بييع وشراء الاسلحة النارية الغير مرخصة . وبعد اكمال جميع التحريات اللازمة تمكنت مفارزنا من الاستدلال على منزل تاجر السلاح ولدى تفتيشه تم العثور على مخبأ […]