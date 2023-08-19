نينوى.. مقتل طفل واصابة اخر بانفجار مقذوف داعشي في مكب نفايات

2023/08/19 | 17:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى، اليوم السبت، بمقتل طفل واصابة اخر بانفجار مقذوف من مخلفات (داعش) شرقي الموصل، مركز المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "مقذوفاً حربياً من مخلفات تنظيم (داعش) انفجر بعد حرق مكب للنفايات في حي السماح، شرقي الموصل، ما أدى الى مقتل طفل واصابة اخر كانا قرب مكان الانفجار".

وأضاف المصدر ان "قوة امنية هرعت الى مكان الحادث ونقلت الجريح الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثة القتيل الى دائرة الطب العدلي، فيما أخلت المنطقة تحسباً لأي طارئ".