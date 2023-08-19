بعد لقاء المشتكين بالسيستاني.. بيان من الداخلية بشأن المتجاوزين على أراضي الجادرية

2023/08/19 | 17:45 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أكدت وزارة الداخلية، السبت، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتنفيذ أوامر القبض ضد المتجاوزين على أراضي الجادرية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 آب 2023)، إنه "تأكيداً لنهج رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في تعزيز الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين الخاصة والعامة، كونها تمثل أهم مرتكزات المنهاج الحكومي، بناء على ما جرى تداوله من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من مناشدات لهؤلاء المواطنين حول الاستيلاء على أراضيهم وتجريفها في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد".

وأضافت، أن "رئيس مجلس الوزراء أمر مساء يوم 13 آب 2023 بتشكيل لجنة تحقيقية في وزارة الداخلية، وبإشراف ومتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، باشرت اللجنة أعمالها التحقيقية على الفور صباح يوم 14 آب 2023، وتوجهت إلى المنطقة المشار إليها والتقت اللجنة المواطنين الذين وقع عليهم الضرر وقامت بتدوين إفاداتهم، وأكملت اللجنة أعمالها وأصدرت توصياتها خلال 24 ساعة".

وتابعت، أن "التوصيات خلصت إلى مفاتحة المحكمة المركزية في الرصافة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الذين قاموا بالتجاوز وتجريف الأراضي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من وزارة الزراعة وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد ودوائر أخرى لإزالة التجاوزات وتنفيذ الأوامر القضائية الخاصة بالأراضي وتوجيه القطعات العسكرية الماسكة للأرض وبلدية الكرادة بمنع تجريف الأراضي".

وأردفت، أنه "بتاريخ 16 آب 2023، حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على تنفيذ التوصيات، وأمر بتنفيذ أمر القبض ضد مرتكبي هذه المخالفات القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأشار، إلى أن "الإجراءات الحكومية المتواصلة بهذا الصدد جاءت منسجمة مع توجيهات المرجع الأعلى علي السيستاني، خلال لقائه اليوم السبت بالمواطنين المتضررين، وهي تأتي تأكيدا وإسنادا لرؤى الحكومة في رفع الحيف عن المواطنين وملاحقة كل من تسول له نفسه تهديد المواطنين لغايات ومصالح خاصة".

وفي وقت سابق، أكد المرجع الديني الأعلى، علي الحسيني السيستاني، على حماية ممتلكات المواطنين وحقوقهم.

وذكر مكتب السيستاني، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 آب 2023)، أن "السيستاني، استقبل قبل ظهر اليوم، عدداً من المواطنين من أهالي منطقة الجادرية الذين سبق أن ظهروا في وسائل الإعلام واشتكوا مما يتعرضون له من ضغط وتهديد للتخلي عن أراضيهم لصالح بعض الجهات".

وأدان السيستاني، بحسب البيان، "هذه الممارسات المخالفة للشرع والقانون"، مؤكداً أن "من أهم واجبات من هم في مواقع السلطة وبيدهم زمام أمور البلد هو حماية ممتلكات المواطنين وحقوقهم، والوقوف في وجه من يسعون في التعدي عليها بالإرعاب والتخويف ولاسيما من يحملون صفات رسمية".