مقطع فيديو متداول يهزّ البصرة.. أب يعنف ابنته بصورة وحشية

2023/08/19 | 17:45 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت قيادة شرطة البصرة، السبت، القبض على متهم لتعنيفه ابنته.

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وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 آب 2023)، "بعد انتشار مقطع فيديوي في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي محتواه أب يعنف ابنته بصورة وحشية، على الفور استنفرت مفارز قسم حماية الاسرة والطفل والشرطة المجتمعية للتحري وجمع المعلومات عن المتهم".

وأضافت، "وفور وصول معلومات تؤكد مكان تواجده تم اعتقاله واصطحاب الطفلة المعنفة الى قسم حماية الاسرة والطفل وتبين ان الحادث قديم في عام 2021 حيث تم تسجيل شكوى بحقه من قبل الطفلة المعنفة بتاريخ 2021/9/26 لقيام والدها بتعنيفها".

وتابعت، "وتم تدوين اقوال المتهم حول مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وذكر انه تم الحكم عليه بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر وفق احكام المادة (1/413 عقوبات) مع إيقاف التنفيذ".

وقي وقت سابق تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر قيام اب بتعنيف ابنته بصورة وحشية وسط مطالبات بضرورة محاسبته.