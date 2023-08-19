3 انتصارات في الدوري العراقي لكرة اليد للنساء

2023/08/19 | 18:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فازت ثلاثة فرق لكرة اليد النسوية، يوم السبت، ضمن منافسات الدوري العراقي الجارية أحداثه في محافظة كركوك بمشاركة 6 أندية عراقية.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق الطلبة على شهربان بفارق كبير قوامه 22-3، وفي المباراة الاخرى فاز فريق فتاة كركوك على نادي الرافدين بنتيجة 19-5 هدف.

كما فاز فريق فتاة أربيل على نادي أربيل بفارق هدف بنتيجة 21-20 هدف.

ويوم أمس الجمعة، فاز فتاة كركوك على شهربان بنتيجة 28-3، وفوز فتاة أربيل على الرافدين 23-3 هدف، وفوز أربيل على الطلبة بنتيجة 33-16.

ويشارك في البطولة 6 أندية هي أربيل، والرافدين، وفتاة أربيل، وشهربان، والطلبة، وفتاة كركوك.