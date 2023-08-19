اجراءات امنية استثنائية للأربعينية.. 15 ألف منتسب

2023/08/19 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم السبت (19 آب 2023)، عن استعدادات استثنائية لتأمين الزيارة الأربعينية خصوصًا مع التوقعات التي تشير الى مشاركة قرابة 6 ملايين وافد اجنبي، فيما ستتضمن الاستعدادات الامنية نشر اكثر من 15 ألف منتسب بزي مدني بين الزائرين.

وقال الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "خطة زيارة الأربعين تم الاعداد لها قبل حلول شهر محرم والتي اعتمدت شقين مهمين".

وأوضح أن "الشق الأول عملياتي استخباري يتضمن تكثيف الجهد الأمني ونشر قرابة 15 ألف منتسب بزي مدني، فضلا عن تكثيف عمليات التدقيق والتفتيش خاصة وان كل التوقعات تشير الى ان العراق سوف يستقبل من 5-6 ملايين وافد اجنبي خلال الزيارة".

وأضاف، أن "طلائع زيارة الأربعين بدأت بالمسير في البصرة مع تدفق قرابة 300 ألف زائر عبر المنافذ الحدودية والمطارات"، لافتا الى أن "اللجنة العليا المشرفة على زيارة الأربعين اعدت خطة مرنة تتضمن مضامين عدة تختلف عن المواسم الماضية من خلال الغاء غلق الطرق واعطاء انسيابية عالية لحركة الزوار والطواقم الخاصة بالصحة والدفاع المدني بالاضافة الى اعتماد تعليمات محددة من قبل اصحاب المواكب في توزيع الغذاء يرافقها كثافة في طيران الجيش والاستطلاع المسير".

طيران مسيّر لتأمين الزيارة

وفي وقت سابق من اليوم، أكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ" بغداد اليوم"، إن "المرحلة الاولى من خطة زيارة الاربعين في ديالى دخلت حيز التنفيذ وبدأت قطعات وتشكيلات الوية الحشد بالانتشار على طريق المنذرية قرب الحدود العراقية – الايرانية لتأمين تدفق الزوار الايرانيين وبقية الجنسيات الاسلامية".

واضاف، أن" الطيران المسير دخل فعليًا في خطة زيارة الاربعين لتأمين الطريق الدولي ومقترباته، فضلا عن اجراء عمليات تمشيط في المناطق القريبة كإجراء احترازي".

واشار الى أن "الحشد الشعبي سيرفع درجة الاستنفار نهاية الاسبوع الجاري مع زيادة اعداد الزوار المتدفقين من المنذرية والتي قد تصل الالاف يوميا".