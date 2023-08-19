اندلاع حريق كبير بمحطة وقود في السليمانية

2023/08/19 | 19:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي اليوم السبت، باحتراق محطة وقود في احدى المناطق التابعة لقضاء جمجمال بمحافظة السليمانية دون تسجيل أي أضرار بشرية.

وأبلغ المصدر مراسل وكالة شفق نيوز، ان عصر اليوم نشب حريق كبير في احدى محطات منطقة زمبور بقضاء جمجمال ما ادى الى حرق اربعة صهاريج من الوقود وأكثر من 150 ألف لتر من البنزين.

واضاف ان السبب وراء الحريق هو تماس كهرباء وقد التهمت النيران المحطة بالكامل ولم يتم تسجيل أي أضرار بشرية، مؤكدا ان فرق الاطفاء وصلت الى مكان الحادث وسيطرت عليه.