اعتقال شخصين وضعا قنبلة بعجلة مسؤول وهددا موظفين في النجف

2023/08/19 | 19:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألقت مفارز وكالة الاستخبارت في النجف، يوم السبت، إلقاء القبض على شخصين قاما بوضع قنبلة يدوية في سيارة مدير إحدى المستشفيات اضافة الى تهديدهما خمسة موظفين.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز وكالة الاستخبارات تلقت معلومات مفادها قيام شخصين بتهديد مدير احدى المستشفيات في محافظة النجف وذلك من خلال وضعهم قنبلة يدوية على الزجاج الأمامي لعجلته الخاصة بالإضافة إلى تهديد حياة خمسة موظفين".

وأضاف "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني ترافقهم قوة خاصة لملاحقة الأشخاص المطلوبين وبعد جمع المعلومات واكمال بقية التحريات وبكمين محكم تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة النجف الاشرف من إلقاء القبض على الجناة".

وتابع البيان "لدى التحقيق معهما ومواجهتهما بالادلة اعترفا صراحة قيامهما بتلك الأفعال ، حيث دونت اقوالهما واحيلا الى الجهات المعنية لاكمال التحقيق معهما استعداد لتقديمهما إلى العدالة لينالا جزاءهما العادل".