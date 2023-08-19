القبض على متهمين وضعا قنبلة بسيارة مدير مستشفى وهددا 5 موظفين في النجف

2023/08/19 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة النجف، اليوم السبت (19 آب 2023)، القبض على متهمين اثنين وضعا قنبلة يدوية في سيارة مدير احدى المستشفيات اضافة الى تهديدهما خمسة موظفين.

وقال بيان للوكالة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز وكالة الاستخبارات تلقت معلومات مفادها قيام شخصين بتهديد مدير احدى المستشفيات في محافظة النجف الاشرف وذلك من خلال وضعهما قنبله يدوية على الزجاج الأمامي لعجلته الخاصة بالإضافة الى تهديد حياة خمسة موظفين".

واضاف، انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني ترافقهم قوة خاصة لملاحقة الاشخاص المطلوبين وبعد جمع المعلومات واكمال بقية التحريات وبكمين محكم تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في محافظة النجف الاشرف من القاء القبض على الجناة"، مبيناً انه "لدى التحقيق معهما ومواجهتهما بالادلة اعترفا صراحة بقيامهما بتلك الافعال".