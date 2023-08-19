الهند بصدد حظر تصدير المعادن ’النادرة’

2023/08/19 | 19:15 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

ذكرت صحيفة Business Standard أن حكومة الهند تبحث حظر تصدير الليثيوم والبريليوم والنيوبيوم والتنتالوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من هذه المعادن الهامة.

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وقال مصدر في الحكومة: "تخطط الحكومة لحظر تصدير هذه المعادن بسبب أهميتها لقطاعات الطاقة ودورها في الأمن القومي وتحقيق التقدم التكنولوجي".

وصادقت الحكومة الهندية في يوليو الماضي على تعديلات على قانون الثروات الطبيعية تضبط الاستخراج التجاري لليثيوم والريليوم والتيتانيوم والنيوبيوم والتنتالوم والزركونيوم.

المصدر: نوفوستي