السفيرة الامريكية تخطئ باسم وزير الدفاع وتكتبه

2023/08/19 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اخطأت سفيرة الولايات المتحدة في العراق الينا رومانوسكي، اليوم السبت (19 آب 2023)، باسم وزير الدفاع ثابت العباسي وكتبته "ثامر العباسي".

وقالت السفيرة في تغريدة على منصة اكس، تابعتها "بغداد اليوم": "اليكم مقابلتي على قناة الشرقية والتي تحدثت فيها عن الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع (ثامر العباسي) للولايات المتحدة، ونتائج الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة على القضايا التي تهم العراقيين مثل الوظائف ومكافحة الفساد والاستثمار والطاقة والمياه والاستقرار".

يشار إلى أن وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، اجرى خلال الأيام الماضية، زيارة رسمية الى الولايات المتحدة الأمريكية استمرت عدة أيام، على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

اليكم مقابلتي على قناة @alsharqiyatv والتي تحدثت فيها عن الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع ثامر العباسي للولايات المتحدة، ونتائج #الشراكة_الأمريكية_العراقية_الشاملة على القضايا التي تهم العراقيين مثل الوظائف ومكافحة الفساد والاستثمار والطاقة والمياه والاستقرار. https://t.co/uesijiUWVZ — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) August 19, 2023



