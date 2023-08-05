التعليم تعلن قبولات الزمالة الدراسية الروسية

2023/08/19 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت (19 آب 2023)، قبولات الزمالة الدراسية الروسية.

وقال بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن أسـماء المقبولين في الـزمالة الدراسية الروسية للعام 2024/2023".

واضاف، ان "دائرة البعــثات والعلاقـات الثقـافية، تدعو المقبولين إلى مراجعة الدائرة لغرض استكمال إجراءات فتح الملف الدراسي".

الأسماء ⬇️

https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/19082023.pdf