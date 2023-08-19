القبض على متهمين قاما بوضع قنبلة يدوية في سيارة مدير احدى المستشفيات في النجف الاشرف

2023/08/19 | 20:25 - المصدر: واع

بغداد- واعاعلنت وكالة الاستخبارت، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين قاما بوضع قنبلة يدوية في سيارة مدير احدى المستشفيات اضافة الى تهديهم خمسة موظفين في النجف الاشرف.وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "بناءًا على توجيهات وزير الداخلية ، والمتضمنة ملاحقة الخارجين عن القانون والقبض عليهم ، حيث تلقت مفارز وكالة الاستخبارات معلومات مفادها قيام اشخاص اثنين بتهديد مدير احدى المستشفيات في محافظة النجف الاشرف وذلك من خلال وضعهم قنبله يدوية على الزجاج الأمامي لعجلته الخاصة بالإضافة الى تهديد حياة خمسة موظفين".واضافت أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني ترافقهم قوة خاصة لملاحقة الاشخاص المطلوبين وبعد جمع المعلومات واكمال بقية التحريات وبكمين محكم تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في محافظة النجف الاشرف من القاء القبض على الجناة ".وتابعت أنه "لدى التحقيق معهم ومواجهتم بالادلة اعترفوا صراحة قيامهم بتلك الافعال ، حيث دونت اقوالهم واحيلوا الى الجهات المعنية لاكمال التحقيق معهم استعداد لتقديمهم الى العداله لينالوا جزائهم العادل".وتهيب وكالة الاستخبارات بـ"المواطنين بضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144 ".