المفوضية تكشف آخر إحصائية بعدد المرشحين والناخبين المسجلين

2023/08/19 | 21:05 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن إحصائية بتاريخ اليوم لعدد المرشحين والناخبين المسجلين للانتخابات المحلية.

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وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (19 آب 2023) إنه "بلغ عدد المرشحين المسجلين للمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات حتى نهاية الدوام الرسمي اليوم 348 مرشحاً".



وأضافت، "أما عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم حتى تاريخ أمس فقد بلغ 942.406 ألف ناخب بينهم 3331 نازحا، فيما بلغ عدد الناخبين من مواليد 2005 المسجلين الجدد 99.308 ألف".

وتابعت، أن" قرار المفوضية بتمديد عملية تحديث سجل الناخبين ساعد على تسجيل 70.007 ألف ناخب جديد".